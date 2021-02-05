صحه الأقصر تحذر من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتمنع الزيارات المنزلية للمصابين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه سوف يتم التعامل بكل حزم لكل من يخالف تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة العدوى بكورونا، وحذرت المواطنين وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الأفراد والمواطنين المخالفين للإجراءات الوقائية والإحترازية.

وأكدت مديرية الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه يمنع تماماً أية زيارات منزلية للحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي تؤدي إلي انتشار العدوي في بؤر ومناطق عدم الإلتزام مما قد يؤدي إلي إتخاذ إجراءات مشددة بتلك المناطق، وعليه أيضاً تؤكد وتحذر صحة الأقصر جميع أفراد الشعب بشكل عام بوجوب إستمرار تطبيق كافة الدواعي الإحترازية والوقائية من إرتداء الكمامات وغسيل الأيدي ‏مع التطهير المستمر، وكذلك ضرورة الإلتزام بالتباعد الإجتماعي لأن هذا يعد واجب وطني إلزامي علي الجميع لحمايه الافراد والوطن بدون تهاون.

وفى نفس السياق صرح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه يتم العمل على قدم وساق من قبل فريق إدارة الترصد للأوبئة والأمراض المعدية فى أعمال التقصي في مختلف ميادين محافظة الأقصر، وتوزيع العلاج على المخالطين لمصابى فيروس كورونا وممن ظهرت عليهم الأعراض، وشدد على انتشار الفرق الطبية المعاونة لإدارة الترصد والأمراض المعدية في مراكز وميادين محافظة الأقصر وذلك وفق خطة استراتيجية منظمة وسريعة من أجل التقصي الميداني ومتابعة المخالطين لحالات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه يزور كافة المستشفيات التى تخدم مصابى كورونا وعلى رأسها مستشفى العديسات للعزل، والمستشفيات الأربعة المخصصة لإستقبال حالات كورونا، وهى مستشفيات:- "الأقصر العام والقرنة والحميات والصدر بإسنا"، وذلك بهدف للتأكد من سير العمل وانتظام تواجد الأطقم الطبية، وكذلك توافر مخزون الأكسجين بالخزانات والأسطوانات المتحركة.