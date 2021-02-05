"صحة أسوان" تنظم لقاءات توعية بـ"منظومة التأمين الشامل".. صور

أسوان – عبد الله صلاح

واصل فريق التوعية والإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملات التوعية الميدانية التى بدأها لتعريف المواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، من خلال عقد اللقاءات وحملات التوعية الميدانية لشرح أهمية المنظومة الجديدة، إضافة إلى توضيح آليات التسجيل بالمنظومة والأوراق المطلوبة للتسجيل.



توضيح منظومة التأمين الصحى الشامل

وأكد أحمد عطية، مسئول فريق التوعية والإعلام، أنه تم المرور وعمل لقاءات توعية فى عدد من الوحدات الصحية بإدفو شرق وإدفو غرب، كما تم أيضا المرور على مكتب الشئون الاجتماعية، وعمل لقاء مع المواطنين المقبلين على القوافل العلاجية المتنقلة بقرية البحيرة بمركز ادفو.



توعية المواطنين

وأوضح "عطية"، فى بيان صحفى، بأن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.



جانب من توعية السيدات

وأشار إلى جهود مديرية الشئون الصحية بأسوان فى مجال التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك من خلال الندوات واللقاءات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.



شرح آليات المنظومة