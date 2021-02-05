شمس ساطعة بالإسكندرية وبشائر أمشير تهل على عروس البحر المتوسط.. فيديو لايف

وكانت الإسكندرية، شهدت الأسبوع الماضى إستعدادات الأجهزة التنفذية بالإسكندرية لإستقبال نوة الكرم أخر نوات شهر يناير، وتتميز برياح شديدة وأمطار غزيرة تتوقف خلالها حركة الصيد .

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة في أتم الاستعداد لاستقبال نوة الكرم وذلك عن طريق التمركزات في جميع النقاط الساخنة والتي قد يحدث فيها تجمع لمياه الأمطار، وكذلك البدلات وجاهزية المعدات المركزية وفرق التدخل السريع بسيارات الشفط والمدمجة والسيول ، وسبق هذا تطهير بجميع الشنايش والبيارات والمصبات وقياس جاهزية المحطات عقب النوة السابق.

وأكد "نافع" لـ "اليوم السابع"، أن التعاون لاستقبال النوة يقوم علي قدم وساق بين الشركة وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة مع استعداد غرفة التعامل مع الأمطار في استقبال أي تعثرات أو شكاوي من جراء النوة.

وحول مشروعات الصرف الصحى بالإسكندرية ، قال إن الشركة تعمل حاليا على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى فى مبادرة "حياة كريمة " و التى سوف يتم تنفيذها بمدينة برج العرب، لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بها ، بالإضافة الى بدء تنفيذ مشروع لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى الاسبوع القادم و ذلك بعدة المناطق التى شهدت حالات غرق بتكلفة 300 مليون جنية.