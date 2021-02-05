شركة المياه بجنوب سيناء: استغلال الصرف الصحى المعالج فى رى الأراضى

كتب - أحمد صلاح العزب

قالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع جنوب سيناء بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، إن معظم مدن محافظة جنوب سيناء تعرضت لموجة من الطقس السيئ، حيث تعرضت مدينة شرم الشيخ لسقوط أمطار غزيرة من الحادية عشر مساء أمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، أن هناك مخرات سيول بالمدينة تتصل بالبحر، وأن اللواء خالد فودة أمر بإنشاء نقاط صرف لمدينة شرم الشيخ على صورة أبار جوفية، مؤكدة أنه يتم استغلال مياه الصرف الصحى المعالج في رى الأراضى الزراعية.

من جانب آخر، كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أكد أن جميع الطرق مفتوحة ولم يتم غلق أى طرق بالمحافظة، سواء طريق النفق / شرم الشيخ، والطرق الداخلية بين المدن داخل المحافظة، وذلك خلال متابعته منذ الأمس لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التى تسببت فى بعض تجمعات المياه بمدينة شرم الشيخ.