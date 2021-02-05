شاهد حالة الطقس والسيولة المرورية بطريق الإسماعيلية - القاهرة.. فيديو لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا على طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، لمتابعة حالة الطقس، بعد تشديد إدارة المرور فى محافظات القناة الثلاث "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد"، على قائدى السيارات المسافرين على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"، ومحور 30 يونيو، والقادمين من السويس والعين السخنة إلى الإسماعيلية وبورسعيد، والعكس بتوخى الحذر وعدم السرعة، نظرًا لوجود شبورة مائية متوسطة، بالإضافة إلى تعرض محافظات مدن القناة إلى أمطار شديدة خلال الساعات الماضية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الجمعة، طقسًا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، ومعتدًلا على السواحل الشمالية والرياح نشطة، دافئًا على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد أن البلاد تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية حتى فترة الظهيرة، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانًا على محافظات السواحل الشمالية الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانًا على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب البلاد.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، والإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 21، وبورسعيد الصغرى 14 العظمى 20، ودمياط الصغرى 14 والعظمى 19، والزقازيق الصغرى 13 والعظمى 21، والسويس الصغرى 13 والعظمى 21.

من ناحية أخرى أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.







































