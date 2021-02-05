سماء بلا غيوم.. استقرار حالة الطقس بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم، الجمعة، اعتدالا تدريجيا في حالة الطقس ، حيث شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم تواجد شبورة مائية خفيفة، ومع مرور الوقت اختفت الشبورة المائية لتظهر الشمس وينتشر جو معتدل في جميع أنحاء المحافظة، على عكس أمس الذى تساقطت فيه أمطار شديدة على مختلف أنحاء المحافظة.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أعلنت رفع حالة الطوارئ بها تحسبا لسوء الطقس وسقوط أمطار مع انتشار شبورة مائية فى الساعات الأولى، مشيرة إلى أنها على أتم استعداد لشفط المياه من جميع أنحاء محافظات القناة حل عدم اعتدال المناخ وسقوط أمطار، حيث دفعت بسيارتها في الشوارع الرئيسية تحسبًا لأي تغير مناخي مفاجئ.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الجمعة، طقسًا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، ومعتدًلا على السواحل الشمالية والرياح نشطة، دافئًا على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد أن البلاد تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية حتى فترة الظهيرة، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانًا على محافظات السواحل الشمالية الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانًا على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب البلاد.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، والإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 21، وبورسعيد الصغرى 14 العظمى 20، ودمياط الصغرى 14 والعظمى 19، والزقازيق الصغرى 13 والعظمى 21، والسويس الصغرى 13 والعظمى 21.

استقرار حالة الطقس بالإسماعيلية

استقرار حالة الطقس بالإسماعيلية

استقرار حالة الطقس بالإسماعيلية

استقرار حالة الطقس بالإسماعيلية

استقرار حالة الطقس بالإسماعيلية

استقرار حالة الطقس بالإسماعيلية