سكرتير عام محافظة أسوان يفتتح مسجد الجزيرة بنصر النوبة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

افتتح اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، أعمال إحلال وتجديد مسجد الجزيرة بقرية أبريم بمركز نصر النوبة، والذى يقع على مساحة 400 م وبتكلفة 1.7 مليون جنيه بالجهود الذاتية.



افتتاح مسجد الجزيرة بنصر النوبة

وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بعنوان "حديث القرآن عن الفساد والبغاة فى الأرض".



المسجد

وقال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن افتتاح مسجد الجزيرة يأتى ضمن افتتاحات وزاره الأوقاف على مستوى المحافظات بهدف التوسع وأعمار بيوت الله حيث وصل عدد المساجد التى تم افتتاحها على مستوى محافظة أسوان لـ23 مسجداً على مدار 3 أشهر.



صلاة الجمعة بالمسجد الجديد

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، فى بيان صحفى، بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة فى ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية ، مع الاستمرار فى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.