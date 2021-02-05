ستيفانى وليامز: الأطراف الليبية تعهدت بالتزامها ومنح 30% من مناصب الحكومة للمرأة

كتب رامى محيى الدين

أعلن المرشحون الـ 4 لرئاسة الحكومة في ليبيا يتعهدون بالالتزام بخريطة الطريق، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز إن الأطراف الليبية أكدت التزامها بنتيجة التصويت، وتعهدت بمنح 30 في المئة من المناصب للنساء، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت صرحت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز، في وقت سابق إن اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا الذي وقع في جنيف في أكتوبر الماضي لا يزال صامدا، خلال كلمة لها باجتماع مجلس الأمن المنعقد الآن.

وأضافت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، أن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج جميع المرتزقة من ليبيا، لافتة إلى أن هناك تقدما مستمرا في المجال الاقتصادى يتم إحرازه في ليبيا.

وأوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا غير مسبوقة وطال انتظارها، لافتة إلى أن بعثة البنك الدولي دعمت اجتماعات بين مختلف الوزارات في ليبيا لتوحيد الحسابات المصرفية.

وتابعت المبعوثة الأممية لدى ليبيا: أوقفنا دوى المدافع فى ليبيا لكن المجتمع لا يزال يواجه تبعات الحرب، موضحة أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يوفر فرصة جوهرية لتنفيذ بروتوكول إزالة الألغام.

وقالت ستيفانى وليامز: نعمل على دعم المهاجرين واللاجئين المحتجزين في ليبيا ونرحب بإطلاق 121 محتجزا في الزنتان.