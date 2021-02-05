رئيس مدينة الغردقة يتفقد شاطئ عام القيادات "السواقى" لمتابعة تطويره.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، عاصمة محافظة البحر الأحمر، شاطئ عام القيادات "السواقي" لمتابعة سير العمل من توسعات وتطوير وتجميل ضمن متابعة كافة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بالمدينة .

ووجه رئيس المدينة بضرورة مضاعفة الجهود لسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال تمهيدا لافتتاح الشاطئ لاهالى مدينة الغردقة ضمن عدد من المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بالمدينة حيث تم البدء فى أعمال رفع كفاءة للشاطئ وتطويره بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالى للمشروع الذى يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة تنفيذ الشركة للأعمال على الوجه الأكمل وفى خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء وأن يتم دهان واجهات المبانى المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

من جانب آخر أعلن محلس مدينة الغردقة قيام حى جنوب الغردقة برئاسة اللواء إيهاب رشاد مكاوى رئيس حى جنوب حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع الحى تنفيذا لتعليمات رئيس المدينة بالحملات المستمرة لرفع المخلفات بجميع شوارع المدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع كمية كبيرة من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة شارع الرحمة ومنطقة الكوثر يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.