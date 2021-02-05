رئيس مدينة إسنا يلتقى عمد ومشايخ "الكيمان" للتعريف بمبادرة تطوير القرى

الأقصر – أحمد مرعى

عقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، لقاء بمشاركة المواطنين والعمد والمشايخ بقرية الكيمان، وذلك للتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة فى مبادرة رئيس الجمهورية وتذليل أى عقبات لتقييم الوضع الراهن والانتهاء من الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة، وأيضا مشاركة المواطنين والمجتمع المدنى فى تنمية قراهم.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة متطلبات لقرى الكيمان، والتى أكد رئيس المركز انه تم إعداد بيان بجميع الخدمات ومتطلبات مجلس قروى الكيمان وجميع قراها بالعزب والنجوع، والتى تشمل إحلال وتجديد لشبكات المياه وإنشاء مدارس وشبكات صرف صحى وغاز طبيعي، وإنشاء وحدات بيطرية وشئون اجتماعية ووحدات زراعية ومجزر آلى وتطوير وإنشاء مراكز شباب ومكاتب بريد وشبكات كهرباء وإنارة ورصف طرق.

وأشار رئيس مدينة إسنا، إلى انه تم الانتهاء من مرحلة الدراسة والآن سيتم التنفيذ والعمل على أرض الواقع داخل 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم، داعيا جميع المواطنين داخل مركز اسنا بالتعاون مع أجهزة الدولة، وأضاف أنه تم تحديد متطلبات جميع قرى وعزب ونجوع مركز اسنا ولم يتم استبعاد اى قرية.

وكان إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، قد شهد معاينة عدد من المواقع داخل القرى المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس لتطوير قرى الريف المصري، برفقة عبد الرحيم طايع، نائب رئيس المركز، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة وتذليل أى عقبات لتقييم الوضع الراهن والإنتهاء من الإحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة، وذلك بحضور مهندسى جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الاسكان، وذلك بهدف إنهاء جميع الإجراءات ومعاينة جميع المواقع إستعداد للبدء فى العمل والتى تضم وحدات بيطرية، وشئون إجتماعية، ووحدات زراعية، ووحدة بيطرية ومجازر، ومراكز الشباب.

الجدير بالذكر أنه تم إختيار 9 وحدات محلية قروية بإسنا، وهم: ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم، وتم معاينتهم من جهاز تعمير البحر الاحمر التابع لوزارة الاسكان، وذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.



رئيس مدينة إسنا يلتقى بعمد ومشايخ قرية الكيمان