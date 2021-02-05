رئيس مدينة إسنا يلتقى عمد ومشايخ "الكيمان" للتعريف بمبادرة تطوير القرى

عقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، لقاء بمشاركة المواطنين والعمد والمشايخ بقرية الكيمان، وذلك للتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة فى مبادرة رئيس الجمهورية وتذليل أى عقبات لتقييم الوضع الراهن والانتهاء من الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة، وأيضا مشاركة المواطنين والمجتمع المدنى فى تنمية قراهم.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدة متطلبات لقرى الكيمان، والتى أكد رئيس المركز انه تم إعداد بيان بجميع الخدمات ومتطلبات مجلس قروى الكيمان وجميع قراها بالعزب والنجوع، والتى تشمل إحلال وتجديد لشبكات المياه وإنشاء مدارس وشبكات صرف صحى وغاز طبيعي، وإنشاء وحدات بيطرية وشئون اجتماعية ووحدات زراعية ومجزر آلى وتطوير وإنشاء مراكز شباب ومكاتب بريد وشبكات كهرباء وإنارة ورصف طرق.
وأشار رئيس مدينة إسنا، إلى انه تم الانتهاء من مرحلة الدراسة والآن سيتم التنفيذ والعمل على أرض الواقع داخل 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم، داعيا جميع المواطنين داخل مركز اسنا بالتعاون مع أجهزة الدولة، وأضاف أنه تم تحديد متطلبات جميع قرى وعزب ونجوع مركز اسنا ولم يتم استبعاد اى قرية.
وكان إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، قد شهد معاينة عدد من المواقع داخل القرى المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس لتطوير قرى الريف المصري، برفقة عبد الرحيم طايع، نائب رئيس المركز، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة وتذليل أى عقبات لتقييم الوضع الراهن والإنتهاء من الإحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة، وذلك بحضور مهندسى جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الاسكان، وذلك بهدف إنهاء جميع الإجراءات ومعاينة جميع المواقع إستعداد للبدء فى العمل والتى تضم وحدات بيطرية، وشئون إجتماعية، ووحدات زراعية، ووحدة بيطرية ومجازر، ومراكز الشباب.
الجدير بالذكر أنه تم إختيار 9 وحدات محلية قروية بإسنا، وهم: ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم، وتم معاينتهم من جهاز تعمير البحر الاحمر التابع لوزارة الاسكان، وذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.
رئيس مدينة إسنا يلتقى بعمد ومشايخ قرية الكيمان
لقاء رئيس المدينة مع عمد ومشايخ قرية الكيمان للتعريف مبادرة الرئيس لتطوير القرى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة