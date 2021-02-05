رئيس المركز البريطانى لدراسات الشرق الأوسط يكشف مساعى قطر لإفساد مخرجات قمة العلا

كتب أحمد عرفة

كشف أمجد طه، الرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، والخبير فى الشأن الخليجى، كشف تسعى السلطات القطرية لإفساد مخرجات قمة العلا ، موضحا أن قطر لم تلتزم بعد باتفاق العلا من خلال استمرارها بمهاجمة الدول العربية وبينها جمهورية مصر العربية واستمرار هذا الهجوم إلى يومنا هذا.

وأضاف الرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، في تصريحات لـ"اليوم السابع": قطر لديها أكثر من 23 ألف حساب في توتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعى تستخدمها جميعها ضد مصر حيث تسعى قطر لضرب الأمن المصرى من خلال جميع الأدوات بجانب مساعيها لضرب أمن دول مجلس التعاون الخليجى والإساءة إلى قمة العلا واتفاق العلا ومخرجاتها.

وتابع أمجد طه: استمرار السلطات القطرية في عدم الالتزام بمخرجات اتفاق قمة العلا بالإساءة للملكة البحرين واختطافها للصيادين وتعذيبهم وعدم تعويضهم بعد الإفراج عنهم ولا تزال المراكب التي احتجزتها السلطات القطرية وتصل عددها لأكثر من 50 مركب بحرينى موجود بيد قطر بجانب العمال الذين كانوا يعملون بجانب الصيادين البحرنيين وأكثرهم جنسياتهم هندية ويصل عددهم لأكثر من 20 ولا يزالوا محتجزين يعذبون في داخل السجون القطرية.