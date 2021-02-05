يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة عليه بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشأن "كشمير" بعدما أعلنت الهند في 5 من أغسطس عام 2019 إلغاء الوضع الخاص للجانب الهندي من الإقليم وما أعقبه من إجراءات أمنية مشددة.