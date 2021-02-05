"رؤى مستقبلية ما بعد جائحة كورونا".. ورشة عمل بجامعة قناة السويس غدا

تنظم لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس، ثامن ورش العمل التي ستقام إلكترونيا، غدا السبت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ياتى ذلك فى إطار الاستعداد لتنظيم مؤتمر شباب الباحثين الثامن، "رؤى مستقبلية، ما بعد جائحة كورونا" والذي يقام إلكترونيًا بالكامل يومى السبت الأحد، تحت رعاية الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث "رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر" وإشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين حامد، مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين.

تقام الورشة تحت عنوان التصنيف الدولي لجامعة قناة السويس وفوائده للباحثين ويحاضر بها الدكتور سحر أحمد الشطوري، القائم بأعمال مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة قناة السويس.

كما يمكن حضور التدريب مباشرة عن طريق استخدام متصفح ميكروسوفت أيدج أو جوجل كروم بدون الحاجة إلى تنزيل البرنامج على جهاز الحاسب، ويمنح الحاضرين شهادة إلكترونية مجانية بالمشاركة يتم إرسالها في خلال 3 أيام على الإيميل الذي يتم به تسجيل الحضور داخل الورشة، علمًا بأن تسجيل الحضور يتم داخل ورشة العمل يتم عن طريق عمل سكان لكيو أر كود (QR Code) عن طريق الهاتف المحمول بواسطة أي برنامج مخصص لذلك.

كما سيتم تسجيل ورش العمل ورفعها بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي لتعظيم الاستفادة منها لجموع شباب الباحثين في كل الجامعات المصرية والعربية ويمكن مشاهدة كافة الورش التي ستقام على هامش المؤتمر تباعًا.