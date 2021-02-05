"ديلى ميل" تكشف صور لأول مرة يظهر فيها جيفرى إبستين محتضنا فتاة صغيرة

كتب إيهاب محمد

ظهر رجل الأعمال الأمريكى جيفرى إبستين، وهو يحتضن فتاة صغيرة، فى صور مزعجة تظهر لأول مرة، بينما كان على متن طائرته الخاصة بعد زيارة لكبار الشخصيات إلى عالم والت ديزنى، ونشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الصور لرجل الأعمال الأمريكى المشتهي للأطفال، والتى تبرز نظرته الشهوانية للفتاة الصغيرة.



جيفري إبستين

وتظهر الصور "إبستين" متراجعًا في مقعد جلدى وهو ينظر إلى الفتاة بينما يلف ذراعه حول ظهرها والآخر فوق ساقها العارية، وأشار تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أنه لا يوجد ما يوضح أن الفتاة مجهولة الهوية في الصورة كانت ضحية لإبستين، فيما أظهرت صور مروعة أخرى إبستين، وهو يستمتع في المنتجع ويتناول الغداء وسط العائلات في بوفية مطعم The Crystal Palace، وفي إحدى الصور، يظهر وهو يتحدث إلى نفس الفتاة الصغيرة.



جيفري إبستين فى بوفيه مطعم



جيفرى مع الطفلة برفقه بعض الاصدقاء

ولم يعترف إبستين، بالذنب حتى عام 2008 في تحريض قاصر على الدعارة وقضى 13 شهرًا فقط في السجن، ثم في يوليو 2019، تم القبض عليه بتهمة الاتجار بالجنس ، لكنه انتحر في السجن بعد شهر أثناء انتظار المحاكمة.



جيفرى والطفله فى يتناولون الافطار فى بوفيه الفندق

طائرة جيفري إبستين

على جانب اخر، تم عرض الطائرة الخاصة للملياردير المنتحر جيفري إبستين، المتهم بالاعتداء جنسيا على القاصرات، للبيع مقابل 16.9 مليون دولار في فلوريدا، ونشرت شركة "Equus" صور طائرة "Gulfstream G550" التى كانت مملوكة للملياردير المنتحر، بألوانها الزرقاء الملكية، وجلدها الفاخر، لافتة إلى أن الطائرة شهدت اعتداءات على قاصرات.