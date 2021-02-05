حبس عاطلين 4 أيام لحيازتهما 720 طربة حشيش بالإسكندرية

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية تفيد بقيام عاطلان بمزاولة نشاطهما الإجرامي بالاتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض علي المتهمين مقيم أحدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، والآخر بمحافظة أسيوط، لأحدهما معلومات جنائية وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

وبتفتيشهما عثر علي 720 طربة لمخدر الحشيش وزنت 102 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين مبالغ مالية، و 2 هاتف محمول - ميزان، بحوزتهما، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ستة ملايين وتسعمائة ألف جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.