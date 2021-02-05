وستقام جولة الإعادة بعد نحو ساعتين من الجولة الأولى، وستضم فقط القائمتين الثالثة والرابعة، وكان كل المرشحين للسلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا قد فشلوا في الحصول على 70 في المئة من الأصوات المطلوبة خلال المرحلة الأولى قبل أيام، لينتقل الاقتراع في جنيف إلى المرحلة الثانية، الجمعة، بنظام القوائم.

ويذكر أن عدد المصوتين يبلغ 74 شخصا، إلا أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية شهدت تصويت 73 شخصا، بالإضافة إلى "ورقة بيضاء" لم تضم أية أسماء، قدمها أحد المصوتين.