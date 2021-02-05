اليوم السابع
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جامعة الوادى الجديد تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول بخطة وقائية

الجمعة، 05 فبراير 2021 01:22 م
جامعة الوادى الجديد تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول بخطة وقائية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتى من المقرر عقدها عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسى اعتبارا من الـ20 من فبراير الجارى، موضحا أن هناك خطة مشددة من الجامعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم إعلان جداول الامتحانات لكافة الكليات ليستعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لأعمال الامتحانات الفصل الدراسى الأول 2020/2021م.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة قامت بتوفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالجامعة والعمل على تسخير إمكانات الجامعة لتسير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل الظروف الاستثانية التى تمر بها البلاد.

وشدد طنطاوى، على جاهزية الكليات الست بالجامعة لاستقبال الطلاب لاستكمال الدراسة بالفصل الدراسى الثانى لهذا العام فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك فى إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.


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