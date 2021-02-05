تقديم خدمات طبية لـ18 ألف سيدة ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من اول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض اهمها الفيروس الكبدي B " ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى "، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

واوضح الدكتور احمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، انه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واعمال المبادرة يتم تنفيذها من خلال فرق طبية واطقم تمريض على كفاءة عالية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.