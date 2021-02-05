تغريم 15 مخالف لعدم ارتداء الكمامة بوادى النطرون فى البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة برئاسة كامل غطاس، حملة تم خلالها ضبط 15 مخالف لعدم ارتداء الكمامة بالمحلات والسيارات حيث تم توقيع الغرامة الفورية المقررة والتنبيه بالالتزام بالكمامات حرصا على سلامتهم وسلامة المحيطين.

وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، و تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية للمتابعه مدى التزام المواطنين لارتداء الكمامات الطبية، وتحرير المحاضر لغير الملتزمين، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا و حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.



ارتداء الكمامة



جانب من الحملات