اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 فبراير 2021 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تغريم 15 مخالف لعدم ارتداء الكمامة بوادى النطرون فى البحيرة

الجمعة، 05 فبراير 2021 02:55 م
تغريم 15 مخالف لعدم ارتداء الكمامة بوادى النطرون فى البحيرة جانب من الحملات
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة برئاسة كامل غطاس، حملة تم خلالها ضبط 15 مخالف لعدم ارتداء الكمامة بالمحلات والسيارات حيث تم توقيع الغرامة الفورية المقررة والتنبيه بالالتزام بالكمامات حرصا على سلامتهم وسلامة المحيطين.

وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، و تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية للمتابعه مدى التزام المواطنين لارتداء الكمامات الطبية، وتحرير المحاضر لغير الملتزمين، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا و حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

 

ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة

 

جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

موقف سيارات
موقف سيارات

 

 

 


أخبار مصرية

محافظه البحيره

غرامات

كمامات

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة