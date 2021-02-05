تعرف على معايير اختيار مديرى الوحدات والمراكز بجامعة طنطا

الغربية عادل ضرة

اعتمد مجلس جامعة طنطا، فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود زكى، مجموعة من المعايير الهامة الخاصة باختيار مديرى الوحدات والمراكز التابعة لجامعة طنطا وكلياتها بعد إعادةً هيكلة تلك المراكز والوحدات.

وأكد الدكتور محمود زكى، أن هذه المعايير تكفل اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهة من خلال الإعلان عن أى وظيفة شاغرة على الموقع الرسمى للجامعة، وتشكيل لجان لمقابلة المتقدمين وإتاحة الفرصة لاختيار الأفضل، بما يسهم فى توسيع دائرة الأختيار بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشوون خدمة ‏المجتمع وتنمية البيئة، أن المعايير المقترحة للمفاضلة بين المتقدمين تتضمن: النشر العلمى فى مجال التخصص المطلوب، المؤهلات والدورات والشهادات الإدارية، الخبرات الفنية والإدارية السابقة فى نفس المجال، الثبات الانفعالي، مهارات التواصل، القدرة على العمل تحت ضغط، القدرة على الاستمرار فى العمل الفترات طويلة، مهارات التواصل باللغة الإنجليزية، مهارات التواصل بأكثر من لغة، المظهر العام، المعرفة بتطبيقات الحاسب الآلى المناسبة، والقدرة على كتابة التقارير، والقدرة على تشخيص وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات.