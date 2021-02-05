تعرف على كيفية مشاركة المحلات فى الأوكازيون الشتوى بدءًا من 7 فبراير الجارى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديريات التموين والتجارة الداخلية، استعداداتها لبداية الأوكازيون الشتوي، حيث صدر القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بتاريخ 21 يناير 2021 بشأن التصفيات الموسمية الأولي لعام 2021، وأفاد القرار ببدء الأوكازيون الشتوي اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021، ويستمر الأوكازيون الشتوي لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعان.



وقالت الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتوجه أصحاب المحال التجارية بتقديم طلب تصريح الأوكازيون، ومرفق بالطلب فواتير البضائع المراد إجراء الاوكازيون عليها، وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المحل التجاري أو المدير المسئول ورخصة المحل ودمغة بقيمة جنيه واحد وكشف بالبضائع والسلع والملابس والمفروشات والسجاد المراد إجراء الأوكازيون عليها، موضح به سعر السلع قبل الخصم ونسبة الخصم والسعر بعد الخصم، ثم يتوجه أصحاب المحال التجارية إلى مديرية التموين بالأقصر بإدارة التجارة الداخلية لاستخراج تصريح الأوكازيون على أن يجرى وضع التصريح بعد ااستيفاء التوقيعات والختم في مكان ظاهر على واجهة المحل ويمكن رؤيته للجميع .



وكان قد أصدر جهاز حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، نشرة بكافة تفاصيل التسعيرة الأسبوعية للخضر والفاكهة لمراقبة الأسعار بالأسواق، وذلك تحت إشراف عبد الرازق الصافي محمد وكيل المديريه، حيث تصدر نشرة التسعيرة الأسبوعية للخضر والفاكهة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمبادره بالسوق الحضري.



وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه جاء ذلك فى ضوء الإجراءات التي يتخذها الجهاز لتكثيف الرقابة على الأسواق، ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة، أو عدم الالتزام بالأسعار المعتمدة أو المعلنة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك، مؤكداً أنه سيجرى التصدي بحزم لكل مخالف، حيث إن قانون حماية المستهلك يعاقب على البيع بأزيد من السعر المعتمد أو المعلن بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، موجهاً الدعوة إلى كافة المستهلكين بمعاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، وذلك حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.