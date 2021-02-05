تعرف على إنجازات جامعة سوهاج للقضاء على قوائم الانتظار

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، إن مستشفيات سوهاج الجامعية شاركت بشكل محترف في تنفيذ المبادرة الرئاسية الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناه وآلالام المصريين بدلاً من الانتظار على قوائم المستشفيات لفترة طويلة.

وأضاف أنه تم البدء فعلياً في خطة القضاء على قوائم الانتظار في يوليو 2018م، وذلك بإجراء العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة، عن طريق تشكيل أطقم متخصصة من الأطباء الأكفاء لتتولي تنفيذ ومتابعة تلك المهمة، والتي شملت مرضى عمليات القلب المفتوح، قسطرة القلب للكبار والأطفال، مرضى زراعة الكلى، ومرضى زراعة الكبد، ومرضى تغيير المفاصل، ومرضى زراعة القوقعة، و مرضى جراحات المخ والأعصاب، ومرضى جراحات الرمد ومرضى جراحات الأورام.

اليوم السابع يستعرض مشاركة جامعة سوهاج في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار المرحلة الأولى من 1/8/2018وحتي 31/12/2018.

1 - تم إجراء عدد 403 عملية جراحية بإجمالي تكلفة تقترب من الثلاثة ملايين جنيه تم سدادها بالكامل عن طريق التأمين الصحي ونفقة الدولة وبدون أي تكلفة على المريض وتوزيعها كالآتي:

قسطرة القلب: 344 قسطرة قلبية و زراعة القوقعة : 43 عملية وقلب مفتوح : 16 عملية.

ثانياً : المرحلة الثانية : من 1/1/2019 حتى 31/1/2021، حيث تم إجراء عدد 2239 عملية جراحية موزعة كالآتي:

2 - تم إجراء عدد 2239 عملية جراحية موزعة كالآتي: جراحة عيون : 986 عملية جراحية قسطرة قلبية : عدد 924 قسطرة القلب وجراحة مخ وأعصاب : 133 عملية وزراعه قوقعة : 99 عملية وقلب مفتوح: 66 عملية وعظام : 48 عملية وجراحة أورام 16 عملية زراعة كلي : 2 عملية.