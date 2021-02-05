اليوم السابع
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ترقية 17 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 6 مدرسين بجامعة طنطا

الجمعة، 05 فبراير 2021 03:50 م
ترقية 17 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 6 مدرسين بجامعة طنطا جامعه طنطا - أرشيفيه
الغربية مصطفى عادل

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وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من: نشوى نعيم فتوح الفار، وأحمد سعيد أحمد الجبالى بكلية الطب، وعلى حسين حسن أبو طاحون بكلية الهندسة، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من صلاح عبد المنصف إبراهيم نجله، وسامح محمد فتحى صادق، وريهام عبد القادر إبراهيم الخولى، وفاطمة أنس الشعراوى أحمد بكلية الطب، ويحيي أحمد شعبان النجار، وإيناس حسن محمد الغزاوى بكلية العلوم، وشهيرة عبد الحميد راغب هاشم بكلية الأداب، وأميرة حسن كمال سعد بكلية الصيدلة، وأحمد محمود رشاد الحديدي، ومحمد مصطفى عبده البرهامى بكلية الهندسة، ورحاب رشاد محمد سالم، وضياء الدين أحمد على، وشريهان يحيي محمد مرسى بكلية التربية الرياضية، ومحمود أحمد إبراهيم الوكيل بكلية التربية النوعية.
 
كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من: أمينة أسامة عبد القوى المراكبى بكلية الطب، وأحمد رياض عبد الوهاب غازى، وسهيلة محمد جلال خليل، وإبراهيم محمد عبد المقتدر جاد بكلية العلوم، وسامح عبد المنعم محمد سراج بكلية التجارة، وأحمد عادل لطفى الجمل بكلية التربية الرياضية.
 

 


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