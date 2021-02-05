اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 فبراير 2021 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 60 محضر عدم ارتداء الكمامة الطبية وغلق مقهى مخالف بالوادى الجديد

الجمعة، 05 فبراير 2021 01:37 م
تحرير 60 محضر عدم ارتداء الكمامة الطبية وغلق مقهى مخالف بالوادى الجديد جانب من الحملات
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن تحرير أكثر من 60 محضر عدم ارتداء الكمامة الطبية على مستوى المراكز، حيث جرى توقيع 45 غرامة مالية على المخالفين للإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة خلال حملات مرور وتفتيش بمركزى الداخلة وباريس بموجب قرار منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز للحد من إنتشار فيروس كورونا.

كما جرى تحرير 10 محاضر للمخالفين للإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة خلال حملات مرور وتفتيش بمركز بلاط، بموجب قرار منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وفى سياق متصل وتنفيذاَ لقرارات مجلس الوزراء بشأن عقوبة مخالفة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا قامت الوحدة المحلية لمركز الخارجة  بتنفيذ قرار إغلاق لأحد المقاهى بمدينة الخارجة لمخالفة الإجراءات الخاصة بمنع تقديم الشيشة.

كما جرى تنفيذ حملة مكبرة على الأسواق و المحال التجارية والمرور الدورى عليها لضبط المخالفين و منع حدوث أى أزمات فى أسواق السلع و الخدمات.

بالتعاون مع مكتب حماية المستهلك بالخارجة وبلاط  للتأكد من جودة السلع المعروضة وإلتزام التجار بالاجراءات الإحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، و تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين منها عدم إعلان عن الأسعار و عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين ببعض المحلات.

 

FB_IMG_1612518707282
 

 

FB_IMG_1612518807120
 

 

FB_IMG_1612518919107
 

 

 


محاضر الكمامات الطبية

عدم ارتداء الكمامة

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة