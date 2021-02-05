تحرير 36 مخالفة لمخابز خلال حملة تموينية بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، بالتنسيق مع الوحدة القروية ببنى حرام التابعة للمركز حملة مكبرة على المخابز، وأسفرت عن تحرير 36 محضر مخالفة برئاسة المهندس عماد مهران رئيس القرية وبمشاركة مدير مكتب تموين بنى حرام. وجاءت المخالفات مابين نقص وزن وغير مطابقة المواصفات وعدم نظافة ادوات العجين وعدم إعلان .

كانت المهندسة نبيلة على رئيس المركز قد عقدت اجتماعا برؤساء القرى وبعض مديرى الإدارات بحضور طه داود نائب رئيس المركز وشددت على ضرورة إحكام الرقابة على المخابز البلدى بدائرة مركز ديرمواس تنفيذا لتكليفات اللواء الوزير أسامة القاضى محافظ المنيا لإنتاج رغيف خبز مطابق يليق بالمواطن والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب فى السلع المدعومه من الدولة .

من ناحية أخرى، نظمت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، حملة مكبرة للمرور على المقاهى والكافيهات، لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، واسفرت الحملة عن تحرير 20 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

كما حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 33 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمرور على المطاعم والمقاهى والكافيهات بحى شمال المدينة.