تحرير 1206 محضرا لمخالفى ارتداء الكمامة وغلق 29 سنتر دروس خصوصية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

حررت محافظة بنى سويف خلال خمسة أيام، 1206 محضراً لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة، بينما تم فض 35 سرادق لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها فى أماكن مغلقة ، وتم غلق 20 مراكز دروس خصوصية "سناتر" على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية .

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف استمرار الجهود والإجراءات التى تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها ،وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتى تشترك فى تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وأكد المحافظ على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفى الإجراءات الاحترازية والذى بدأ سريان تفعيله "3 يناير الماضي"، بالإضافة إلى الحد من التجمعات فى الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة فى الأفراح،وأن تكون فقط فى الأماكن المفتوحة ،مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.