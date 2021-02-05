بيلوسى بعد لقائها بايدن: نريد إرسال حزمة الإغاثة إلى "الشيوخ" خلال أسبوعين

كتبت رباب فتحى

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، في حديثها للصحفيين بعد الانتهاء من اجتماع مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنها تريد من الغرفة إرسال حزمة إغاثة من فيروس كورونا إلى مجلس الشيوخ في غضون أسبوعين.

واجتمع زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب ورؤساء اللجان البيت الأبيض مع الرئيس ونائبته، كامالا هاريس.

وأشارت المتحدثة الديمقراطية إلى أن مشروع قانون المصالحة سيُعرض على مجلس النواب يوم الإثنين، وقالت إنها تأمل أن يجذب دعم الحزبين.

وقالت صحيفة "الجارديان"، إن الرسالة من الديمقراطيين واضحة: إنهم يرغبون في أن يدعم بعض الجمهوريين مشروع قانون الإغاثة ، لكنهم على استعداد تام للمضي قدمًا بمفردهم إذا بدا أن الشراكة بين الحزبين بعيدة المنال.

وقالت بيلوسى، إن مجلس النواب سيمرر حزمة الإغاثة الخاصة بفيروس كورونا بحلول نهاية الشهر.

في رسالة جديدة بعنوان "الزملاء الأعزاء" موجهة إلى زملائها أعضاء التجمع الديمقراطي، احتفلت بيلوسي بموافقة مجلس الشيوخ على قرار الميزانية الليلة الماضية، مما مهد الطريق لتمرير حزمة الإغاثة دون دعم الجمهوريين.

وقالت بيلوسي في الرسالة "كما نعلم جميعًا، الميزانية هي انعكاس لقيمنا. إن عملنا لهزيمة كورونا وتقديم الإغاثة للشعب الأمريكي هو عمل عاجل وذو أولوية قصوى. مع قرار الميزانية هذا، اتخذنا خطوة عملاقة لإنقاذ الأرواح وسبل العيش".