اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 فبراير 2021 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بيلوسى بعد لقائها بايدن: نريد إرسال حزمة الإغاثة إلى "الشيوخ" خلال أسبوعين

الجمعة، 05 فبراير 2021 07:43 م
بيلوسى بعد لقائها بايدن: نريد إرسال حزمة الإغاثة إلى "الشيوخ" خلال أسبوعين نانسى بيلوسى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، في حديثها للصحفيين بعد الانتهاء من اجتماع مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنها تريد من الغرفة إرسال حزمة إغاثة من فيروس كورونا إلى مجلس الشيوخ في غضون أسبوعين.

واجتمع زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب ورؤساء اللجان البيت الأبيض مع الرئيس ونائبته، كامالا هاريس.

وأشارت المتحدثة الديمقراطية إلى أن مشروع قانون المصالحة سيُعرض على مجلس النواب يوم الإثنين، وقالت إنها تأمل أن يجذب دعم الحزبين.

وقالت صحيفة "الجارديان"، إن الرسالة من الديمقراطيين واضحة: إنهم يرغبون في أن يدعم بعض الجمهوريين مشروع قانون الإغاثة ، لكنهم على استعداد تام للمضي قدمًا بمفردهم إذا بدا أن الشراكة بين الحزبين بعيدة المنال.

وقالت بيلوسى، إن مجلس النواب سيمرر حزمة الإغاثة الخاصة بفيروس كورونا بحلول نهاية الشهر.

في رسالة جديدة بعنوان "الزملاء الأعزاء" موجهة إلى زملائها أعضاء التجمع الديمقراطي، احتفلت بيلوسي بموافقة مجلس الشيوخ على قرار الميزانية الليلة الماضية، مما مهد الطريق لتمرير حزمة الإغاثة دون دعم الجمهوريين.

وقالت بيلوسي في الرسالة "كما نعلم جميعًا، الميزانية هي انعكاس لقيمنا. إن عملنا لهزيمة كورونا وتقديم الإغاثة للشعب الأمريكي هو عمل عاجل وذو أولوية قصوى. مع قرار الميزانية هذا، اتخذنا خطوة عملاقة لإنقاذ الأرواح وسبل العيش".


نانسى بيلوسى

رئيسة مجلس النواب

ترامب

بايدن

مجلس الشيوخ

محاكمة ترامب

عزل ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نانسى بيلوسى: "النواب" سيمرر حزمة كورونا آخر الشهر بدون دعم الجمهوريين

الجمعة، 05 فبراير 2021 06:04 م

نانسى بيلوسى فى ذكرى شهر السود: قدموا مساهمات لا حصر لها لأمتنا

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:21 م

ماجورى تايلور جرين نائبة الكونجرس التى تؤرق الجمهوريين والديمقراطيين.. نانسى بيلوسى أشارت إليها بالعدو من الداخل.. ارتدت كمامات "أوقفوا السرقة" و"ترامب فاز" داخل مجلس النواب.. والجمهوريون يخشون معاقبتها

السبت، 30 يناير 2021 07:00 م

نانسى بيلوسى: إجراءات بايدن بشأن الرعاية الصحية تمثل شريان الحياة لملايين الأمريكيين

الخميس، 28 يناير 2021 10:58 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة