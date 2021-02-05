اليوم السابع
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"بيطرى الشرقية" تفحص 2659 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقرى

الجمعة، 05 فبراير 2021 03:58 م
"بيطرى الشرقية" تفحص 2659 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقرى فحص ماشية - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات، فحصت 1413 رأس ماشية ضد البروسيلا، وفحص (1246) رأسا ضد السل البقرى بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وذلك خلال شهر يناير الماضى 2021 م.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن عمليات الفحص جاءت إسهاماً من المديرية لإكتشاف أى حالات مصابة سواء بالسل أوالبروسيلا، وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان، مؤكداً استمرارية جهود مديرية الطب البيطرى للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجياتها.

ومن جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية، وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كافة أوجه الدعم و الرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق  الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

 


بيطرى الشرقية

حملات فحص مرض البروسيلا

السل البقري

اخبار الشرقية

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