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بريطانيا: نحو 11 مليون بريطانى تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الجمعة، 05 فبراير 2021 06:15 م
بريطانيا: نحو 11 مليون بريطانى تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا لقاح كورونا - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن بريطانيا قالت إنه نحو 11 مليون بريطاني تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

فيما أفادت القناة إن المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يشددان على الاستراتيجية الأوروبية بشأن اللقاحات.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية، إن المسئولين فى المملكة المتحدة بدأوا العمل على "جواز سفر اللقاح" مع استعداد اليونان للتنازل عن قواعد الحجر الصحى للسائحين الذين يمكن أن يثبتوا أنهم تلقوا لقاح كورونا.

وعلمت التايمز أنه يجرى التخطيط لنظام شهادة، وتعمل وزارات الخارجية النقل والصحة والرعاية الاجتماعية على خيارات للمسافرين إلى البلاد التى ربما تطلب شرطا للدخول.

وتشير البيانات الأولية، إلى أن لقاح كورونا يقلل انتقال الفيروس، كما يمنع حدوث المرض الخطير والوفاة، مما أحيا نقاشا حول ما إذا كان ينبغى أن يحصل الأفراد الذين تلقوا جرعة اللقاح على مزيد من الحرية.

وقال مسئولو السياحة فى بريطانيا إن السائحين البريطانيين ربما يتم الترحيب بهم فى اليونان فى مايو المقبل، لو قدموا دليلا على تلقيهم تطعيما ضد فيروس كورونا.


بريطانيا

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فيروس كورونا

علاج كورونا

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