بدء المقابلات الشخصية لرؤساء ومراقبين أوائل للجان الثانوية العامة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه سوف يتم عمل المقابلات الشخصية لرؤساء ومراقبين أوائل، ورؤساء مراكز توزيع وتجميع الأسئلة للجان الثانوية العامة، وذلك استعدادا لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 /2021 م.

وذلك خلال الفترة من الاثنين الموافق 15 فبراير2021، وحتى يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021، وذلك بمدرسة المنصورة للتعليم الأساسى فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات حرصاً على سلامة الجميع .

وتابع، أنه على المرشحين بالإدارات التعليمية المستهدفة الحضور أمام اللجنة المشكلة لعقد المقابلات فى المواعيد المحددة وهى:

يوم الإثنين الموافق 15 فبراير (ديوان المديرية – بلقاس – منية النصر – بنى عبيد -الجمالية).

يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير (شربين -ميت سلسيل – تمى الأمديد – أجا – شرق المنصورة).

يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير (نبروة– ميت غمر – طلخا – المطرية).

ويرجى عدم التخلف عن الحضور من المرشحين مع الاخذ فى الاعتبار اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.