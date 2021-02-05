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بث مباشر .. إعادة فتح موانئ السويس وطوارئ بالمحافظة بعد يوم من الطقس السيئ

الجمعة، 05 فبراير 2021 09:22 ص
بث مباشر .. إعادة فتح موانئ السويس وطوارئ بالمحافظة بعد يوم من الطقس السيئ إعادة فتح موانئ السويس
السويس _ سيد نون

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واصل مسئولو محافظة السويس، جهودهم لرفع آثار الطقس السيئ التي تعرضت له المحافظة أمس الخميس، وقامت سيارات كسح المياه بالتواجد بشوارع المحافظة لشفط المياه.

كما أعادت هيئة موانئ البحر الأحمر، فتح موانئ السويس " بورتوفيق والأدبية و الزيتيات والعين السخنة " بعد ساعات من الإغلاق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقام نائب محافظ السويس الدكتور عبدالله رمضان ورؤساء الأحياء بالتواجد بشوارع المحافظة للإشراف على عمل الأحياء بشفط المياه من الشوارع.

كان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أعطي توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية والقيادات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى إطار  لمواجهة سقوط الأمطار العزيزة.

وتم تكليف رؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بسيارات مسح المياه الشفط المياه في أي مكان يتم الحاجة لذلك به.


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