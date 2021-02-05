بايدن يتعهد بتوفير 1400 دولار للفرد فى حزمة الإغاثة حتى دون دعم جمهورى

كتبت رباب فتحى

كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يأمل في العمل مع الجمهوريين لتقديم الإغاثة من فيروس كورونا، لكنه أوضح أنه سيمضي قدمًا بدعمهم أو بدونه.

وقال الرئيس: "هذا أفضل أن نعمل معًا. لكنهم ليسوا على استعداد للذهاب إلى أبعد ما أعتقد أنه يتعين علينا الذهاب".

وأضاف بايدن أنه إذا كان عليه أن يقرر بين العمل مع الجمهوريين وتقديم الإغاثة المالية بسرعة للعائلات الأمريكية، فالخيار واضح.

قال بايدن "هذا خيار سهل: سأساعد الشعب الأمريكي الذي يتألم الآن".

وأكد بايدن بأنه لن يقلل من حجم المدفوعات المباشرة في حزمة الإغاثة من فيروس كورونا ، على الرغم من دعوات بعض الجمهوريين للقيام بذلك. وقال "أنا لا أقوم بخفض حجم الشيكات. ستكون 1400 دولار. نقطة. هذا ما وعدنا به الشعب الأمريكي".

في الأيام التي سبقت انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ في جورجيا ، تعهد بايدن بتقديم 2000 دولار كإغاثة مباشرة لمعظم الأمريكيين إذا تولى الديمقراطيون مجلس الشيوخ.

فاز الديمقراطيون في كل من الجولات الإعادة في جورجيا ، مما منحهم مجلس الشيوخ وفرصة لمتابعة وعد بايدن. (تم دمج الشيكات البالغة 1400 دولار مع الشيكات البالغة 600 دولار التي وافق عليها الكونجرس في ديسمبر ، وبذلك يصل المجموع إلى 2000 دولار).

اجتمع الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع قادة الديمقراطيين في مجلس النواب ورؤساء اللجان في المكتب البيضاوى لمناقشة حزمة إغاثة فيروس كورونا التى يتجه مجلس النواب لتمريرها دون دعم الجمهوريين بحلول آخر الشهر.

في حديثه للصحفيين في بداية الاجتماع ، شدد الرئيس على الحاجة إلى تمرير حزمة ضخمة أخرى للإغاثة من فيروس كورونا. وقال بايدن إن استجابة الحكومة للأزمة المالية علمته التأثير السلبي للتقدم بمقترحات صغيرة للإغاثة.

قال بايدن إن الشيء الوحيد الذى تعلمناه هو " يمكننا أن نفعل القليل ونفشل."

وأضاف الرئيس: "لا يقتصر الأمر على التأثير على الاقتصاد الكلي وقدرتنا على المنافسة دوليًا". "إنها حياة الناس. الناس الحقيقيون يتأذون ويمكننا إصلاح ذلك..المفارقة وكل المفارقات هي: إذا ساعدناهم ، فإننا نساعد أيضًا قدرتنا التنافسية خلال الفترة المتبقية من هذا العقد".

وافق مجلس الشيوخ على قرار الميزانية للديمقراطيين الليلة الماضية ، مما يمهد الطريق لتمرير حزمة إغاثة بايدن دون أي دعم جمهوري.