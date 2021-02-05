بايدن فى اجتماع مع قادة الديمقراطيين حول كورونا: حزمة إغاثة صغيرة تعنى الفشل

كتبت رباب فتحى

اجتمع الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع قادة الديمقراطيين في مجلس النواب ورؤساء اللجان في المكتب البيضاوى لمناقشة حزمة إغاثة فيروس كورونا التى يتجه مجلس النواب لتمريرها دون دعم الجمهوريين بحلول آخر الشهر.

في حديثه للصحفيين في بداية الاجتماع، شدد الرئيس على الحاجة إلى تمرير حزمة ضخمة أخرى للإغاثة من فيروس كورونا. وقال بايدن إن استجابة الحكومة للأزمة المالية علمته التأثير السلبي للتقدم بمقترحات صغيرة للإغاثة.

وقال بايدن إن الشيء الوحيد الذى تعلمناه هو "يمكننا أن نفعل القليل ونفشل".

وأضاف الرئيس: "لا يقتصر الأمر على التأثير على الاقتصاد الكلي وقدرتنا على المنافسة دوليًا". "إنها حياة الناس. الناس الحقيقيون يتأذون ويمكننا إصلاح ذلك..المفارقة وكل المفارقات هي: إذا ساعدناهم ، فإننا نساعد أيضًا قدرتنا التنافسية خلال الفترة المتبقية من هذا العقد".

وافق مجلس الشيوخ على قرار الميزانية للديمقراطيين الليلة الماضية، مما يمهد الطريق لتمرير حزمة إغاثة بايدن دون أي دعم جمهوري.