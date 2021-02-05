في هذا السياق، دعت المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية من أجل التقدم التي تضم 56 نائبا وحلفاؤها إلى التصويت على إعلان السياسة العامة لرئيس الوزراء، ومن ناحيتها ، دعت المجموعة البرلمانية المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم ( المعارضة ) هى و حليفتها المجموعة البرلمانية للسلام والعدل والمصالحة الوطنية إلى التصويت ضد الحزب الديمقراطى التقدمى .



و بهذه الأغلبية، تم تكليف كريستوف جوزيف ماري دابيرى من قبل البرلمان بالإضطلاع بمهامه كرئيس للوزراء ، ورئيس الحكومة .

,و تجدر الإشارة إلى أن إعلان السياسة العامة لرئيس الحكومة يعد إجراء إلزامى وفقا للمادة 63 من الدستور و التى تنص على إعلانه من قبل رئيس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.