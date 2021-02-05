فاز رئيس الوزراء بوركينا فاسو كريستوف جوزيف مارى دابيرى بثقة الجمعية الوطنية بأغلبية 105 أصوات مقابل 21 ضد وامتناع واحد، وبحسب وكالة أنباء بوركينا فاسو التى أذاعت الخبر، دعا أربعة من رؤساء الكتل البرلمانية، إلى التصويت لصالح الحكومة بينما طالب اثنان بعدم التصويت لها .
في هذا السياق، دعت المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية من أجل التقدم التي تضم 56 نائبا وحلفاؤها إلى التصويت على إعلان السياسة العامة لرئيس الوزراء، ومن ناحيتها ، دعت المجموعة البرلمانية المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم ( المعارضة ) هى و حليفتها المجموعة البرلمانية للسلام والعدل والمصالحة الوطنية إلى التصويت ضد الحزب الديمقراطى التقدمى .
و بهذه الأغلبية، تم تكليف كريستوف جوزيف ماري دابيرى من قبل البرلمان بالإضطلاع بمهامه كرئيس للوزراء ، ورئيس الحكومة .
,و تجدر الإشارة إلى أن إعلان السياسة العامة لرئيس الحكومة يعد إجراء إلزامى وفقا للمادة 63 من الدستور و التى تنص على إعلانه من قبل رئيس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
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