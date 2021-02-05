انطلاق فعاليات دورة الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة بشرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة بمدينة شرم الشيخ .

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في بداية كلمته الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على اهتمامه باستضافة كل المبادرات الثقافية والدينية والتوعوية والعالمية، واهتمامه بإظهار جمال سيناء ومدينة شرم الشيخ، والاهتمام بكل ضيوفها، وقال إن من أبرز الفعاليات التي استضافها في شرم الشيخ مسابقة القرآن الكريم العالمية، والتي شارك فيها وفود من كل أنحاء العالم.

وأضاف أن قضية الوعي هي التحدي الأول، وتم الاتفاق مع المجلس الأعلى للإعلام على تكثيف كل الأعمال التي تعمل على زيادة الوعي للإعلاميين من خلال محاضرات وندوات وعمل مشترك، والأمر لا يقتصر على هذا فقط بل تم أيضا عقد بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات لتدريب الأئمة والواعظات في المجالات المختلفة لعمل حالة من الدمج إضافة إلى دعم الأئمة والواعظات على دورهم في التواصل المجتمعي وزيادة الوعى.

ولفت إلى أن من يقرأ آيات القرآن الكريم، يجد أن معانيه تتسق مع ما نتعرض له في حياتنا اليومية، لذا القرآن يتوافق مع أي زمان ومكان، وأكد أن حرية الرأي مكفولة بحكم القانون والدستور، ولكن ما يعمل عليه الخونة والبغاة والمفسدين مختلف تماما حيث له أهداف أخرى منها التخريب والدمار، وهو ما يحتاج إلى زيادة الوعي لمواجهته والقضاء عليه.

وأوضح أنه يوجد صراع بين أهل الحق وأهل الباطل، ومحبي الوطن وكارهي الوطن، لافتا إلى أن القضية ليست في المجموعة المؤمنة إيمانا كاملا بالوطن، ولا بمن خرجوا عن الوطن، وإنما في العامة التي تتأرجح يمينا ويسارا، وهو ما يلزمه الوعي لتحصينهم ضد الجماعات المتطرفة.

ورحب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضيوف مدينة شرم الشيخ بالحضور في افتتاح دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة.

وقال إنه شرف له أن يستقبل الضيوف في مدينة السلام بجنوب سيناء الأرض المقدسة مهد الأديان السماوية الثلاثة التي ذكرت في التوراة والإنجيل والقرآن، وعاش بي ربوعها نبي الله موسى، وسار فوق ترابها عيسى عليه السلام أثناء رحلته المقدسة الي مصر، وشرفت سماؤها بمرور خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ليلة الإسراء والمعراج.

وقال المحافظ إن جنوب سيناء محافظة البيئة الفريدة النقية التي تنطق ثرواتها الطبيعية وجمالها الخلاب بعظمة القدرة الإلهية ، عاصمة السلام العالمى، وذلك لتتجدد دعوة الرسل والأنبياء.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الله سبحان وتعالى استجاب لدعاء المصريين الجميع وانقذ هذا الوطن وأراد له الخير.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال فعاليات الندوة التي انطلقت تحت عنوان «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة»، أن هناك عدد من التوجهات الإعلامية الخارجية التي تحاول تشويه صورة مصر، ولكن مصر دولة قوية وصامدة وتحقق معدلات تنمية كبيرة، في ظل قيادة حكيمة وحكومة رائدة لديها القدرة على الاستجابة والوعي وتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تنمية الوعي ومواجهة التحديات.

وتابع: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنشأ دولة خلال الست سنوات الأخيرة وهذا أعطا ثقة المصريين تجاه رئيسهم، لثقتهم أن الدولة تتقدم وتبنى وتنفذ العديد من المشروعات في كافة المجالات".

وقال الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن أهل الشر لا يرون الخير إلا شرا، سواء كان في أنفسهم أو وطنهم أو غيرهم.

وقال أسامة العبد: "من شرم الشيخ، أرض وبلد السلام أدعو العالم إلى السلام، فلم ولن يتمكن أهل الشر من أن يوقعوا فتنة في هذا البلد، التي لن تضيع أبدا".

وبدأت فعاليات افتتاح دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، بمدينة شرم الشيخ، بالقرآن الكريم مع القارئ الشيخ السعيد الشرقاوي، وذلك عقب السلام الجمهوري.

وقدم الفعاليات الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بمدينة شرم الشيخ، فيما افتتح وزير الأوقاف، فعاليات دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة.

وحضر فعاليات الدورة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة.

حضر من جانب محافظة جنوب سيناء المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، وبعض رؤساء المدن، وعدداً كبيراً من أئمة المساجد وعلماء الأزهر والأوقاف، والنائب جيفارا الجافي عضو مجلس النواب.

يشار إلى أنه سيجرى انطلاق مؤتمر «التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل» صباح الأحد الموافق 7 فبراير الجاري بمقر جامعة الملك سلمان الدولية، في حضور نخبة من الإعلاميين، والتي سيجرى فيها استعراض أهم المشروعات في مختلف القطاعات التنموية بالإضافة للمشروعات المستقبلية



المشاركين في فعاليات دورة الاعلام الدينى



فعاليات دورة الإعلام الديني والتحديات