المكسيك تسجل 13575 إصابة جديدة بكورونا و1682 وفاة

مكسيكو سيتى (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة فى المكسيك، تسجيل 13575 إصابة جديدة بكوفيد-19 و1682 وفاة، ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و899 ألفا و820 حالة، والوفيات 162 ألفا و922 .

وتقول الوزارة إن العدد الفعلى للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح.