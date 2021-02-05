اليوم السابع
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الجمعة، 05 فبراير 2021 06:30 ص
خالد صلاح
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المكسيك تسجل 13575 إصابة جديدة بكورونا و1682 وفاة

الجمعة، 05 فبراير 2021 06:30 ص
المكسيك تسجل 13575 إصابة جديدة بكورونا و1682 وفاة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مكسيكو سيتى (رويترز)

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أعلنت وزارة الصحة فى المكسيك، تسجيل 13575 إصابة جديدة بكوفيد-19 و1682 وفاة، ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و899 ألفا و820 حالة، والوفيات 162 ألفا و922 .

 

وتقول الوزارة إن العدد الفعلى للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح.

 

 


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