المصري الأصل حسان الشهاوى رئيسا للدورية القانونية "هارفارد لو ريفيو" بأمريكا

بوسطن (رويترز)

عينت الدورية القانونية "هارفارد لو ريفيو"، من تعتقد أنه أول رئيس مسلم لها فى تاريخها الممتد 134 عاما وهو أمريكى مصرى مولود فى لوس انجلوس صار على رأس واحدة من أبرز الدوريات المرموقة فى القانون بالولايات المتحدة.

وقال خريج كلية القانون فى جامعة هارفارد حسان الشهاوى إنه يأمل فى أن يمثل انتخابه "اعترافا متزايدا فى أوساط تعليم القانون فى الجامعات بأهمية التنوع وربما احتراما متزايدا من جانبها للتقاليد القانونية الأخرى".

ومن بين أعلام القانون والسياسة الذين عملوا فى هارفارد لو ريفيو الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما الذى عين أول رئيس أسود للدورية فى عام 1990. وكان ثلاثة من أعضاء المحكمة العليا الأمريكية العاملين حاليا رؤساء تحرير أيضا للدورية، وكذلك القاضية الراحلة روث بيدر جينسبرج والقاضى الراحل أنتونين سكاليا.

وقال الشهاوى (26 عاما) لرويترز فى رسالة بالبريد الإلكترونى "كونى آتيا من مجتمع مشيطن فى الحوار العام الأمريكي، آمل فى أن يمثل هذا بعض التقدم حتى إن كان صغيرا ورمزيا".

تخرج الشهاوى من هارفارد فى 2016 بدرجة فى التاريخ ودراسات الشرق الأدنى والتحق بأكسفورد بصفة باحث لنيل درجة الدكتوراة فى الدراسات الشرقية ودرس الشريعة الإسلامية.

وقال الشهاوى إنه يعمل بنشاط مع اللاجئين وفى إصلاح القضاء الجنائي، وخططه للمستقبل غير واضحة رغم أنه أشار إلى إمكانية أن يعمل بالمحاماة فى المجال العام أو بالتعليم الجامعي.