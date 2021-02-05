المستشارة الألمانية تعتبر طرد موسكو لدبلوماسيين أوروبيين غير مبرر

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبا عاجل لها أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعتبر طرد موسكو لدبلوماسيين أوروبيين غير مبرر.

وكانت ألمانيا قالت إن طرد موسكو لدبلوماسيين أوروبيين لن يبقى من دون رد.

والاتحاد الأوروبي يدين بشدة طرد موسكو لـ 3 دبلوماسيين أوروبيين.

وفى سياق أخر ناشد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي روسيا اليوم الجمعة، بإطلاق سراح المعارض السياسي أليكسي نافالني، الذي تسببت قضيته في تراجع العلاقات بين الجانبين، مما أدى لرد فعل قوي من موسكو التي وصفت التكتل بأنه شريك لا يعول عليه.

وقضت محكمة روسية هذا الأسبوع بسجن نافالني لنحو ثلاثة أعوام لمخالفته قواعد إطلاق السراح المشروط وهي اتهامات وصفها بأنها ملفقة. وندد الغرب بشدة بهذا الحكم.