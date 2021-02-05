الكنيسة الكاثوليكية تنتهى من دورة إعداد المخطوبين فى المنيا

كتب مايكل فارس

اختتم مركز قانا الجليل للعائلة والحياة بإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، دورة المخطوبين، وذلك بحضور الأب أنجليوس منير، مدير المركز، وقد تضمنت العديد من الموضوعات منها، الصورة الكتابية للزواج، القانون الكنسي، طقس الزواج ، العلاقة مع الأهل، الأدوار والمسئوليات في الأسرة، وكيفية إدارة المال، والعلاقة الحميمة بين الزوجين، والفروق بين الرجل والمرأة، وقد ألقى المحاضرات نخبة من أعضاء المركز، ولفيف من كهنة الإيبارشية.

فى سياق متصل، استقبل صباح اليوم الجمعة، الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، فريق كورال الإيبارشي، وقد قدم الأنبا توما الشكر لفريق الكورال على فقرة الترانيم يوم السيامة الأسقفية، ودار الحوار حول أهمية الترانيم وفعاليتها في الصلاة.