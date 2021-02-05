يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد أمس في كلمة له بوزارة الخارجية الأمريكية بمساءلة روسيا عن كثير من المخالفات، بحسب تعبيره.



وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عرضت على الكونجرس في وقت سابق مشروع قانون حول العقوبات ضد روسيا يتعلق بقضية المدون والمعارض الروسي أليكسي نافالني.