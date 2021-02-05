وأضاف البيان، أنه تحتوي جميعها على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط/شركة نفط البصرة بعد استكمال كافة إجراءاتها الأصولية من قبل المراكز الجمركية والتأكيد على الجهة المستفيدة بالحفاظ على محتوى الحاويات المسيلة بالسيل الجمركي وعدم فتحها.