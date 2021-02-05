العثور على مجموعة من الأسحار بالربط بمقابر بنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

واصل مجموعة من الشباب المتطوع لتنظيف المقابر من الأسحار والأعمال بمحافظة بنى سويف جولاته داخل مقابر قرى ومدن المحافظة ونظم شباب المبادرة اليوم الجمعة حملة لتطهير مقابر قرية بيلفيا التابعة لمركز بنى سويف بمشاركة مجموعة من أهالى وشباب القرية.

وعثر المشاركون فى الحملة على مجموعة من الأسحار أعلى المقابر وفى محيطها تخطت العشر أسحار فيما لم ينتهى أفراد المبادرة من تنظيف كافة المقابر.

وشملت الأسحار التى تم استخراجها سحران بالربط على قفل مع قماش أثر، وسحر معلق على شجرة بالجلب والتهيج، وسحر بالمرض على قماش أثر.

وأكد أحمد عبد التواب أحد الشباب المشارك فى المبادرة لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة وجدت تفاعلا كبيرا من قبل أهالى قرى ومدن محافظة بنى سويف، مشيرا إلى أن المبادرة تتلق اتصالات يوميا للمشاركة فى تطهير وتنظيف المقابر داخل كافة قرى ومدن محافظة بنى سويف.

يذكر أن خمسة شباب وهم أحمد عبد التواب هاشم وعمرو سعد الصياد وأشرف طه وطارق المصرى وهشام فرحات محافظة بنى سويف كونا فريقا للعمل لتنظيف المقابر بعد الشكاوى المتعددة من وجود أعمال سفلية وأسحار داخل تلك المقابر.

ونظم الشباب الخمسة حملات مستمرة داخل مقابر قرى ومركز بنى سويف لتطهير تلك المقابر من الأعمال والأسحار دون الحصول على أى مقابل.