اليوم السابع
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الصين تعرض أول صورة من مهمتها الفضائية المتجهة لكوكب المريخ

الجمعة، 05 فبراير 2021 07:50 م
الصين تعرض أول صورة من مهمتها الفضائية المتجهة لكوكب المريخ الصين تعرض صورة من مهمتها لكوكب المريخ
بكين (رويترز)

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قالت وكالة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، إن أول مهمة فضاء صينية لاستكشاف المريخ التقطت أول صورة لها للكوكب الأحمر وذلك بعد نحو 6 أشهر من انطلاقها من الأرض.

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وذكرت الوكالة أن المسبار تيانون-1 غير المأهول التقط الصورة من مسافة 2.2 مليون كيلومتر تقريبا من المريخ، وعرضت الوكالة صورة باللونين الأبيض والأسود.

 

وأضافت الوكالة أن المسبار قطع حتى الآن نصف هذه المسافة إلى المريخ ويبعد نحو 184 مليون كيلومتر عن الأرض بعد 197 يوما من انطلاق المهمة مشيرة إلى أن أنظمته فى حالة جيدة.

 

وانطلق المسبار من جزيرة هاينان بجنوب الصين فى يوليو تموز ويتوقع أن يصل إلى مدار المريخ فى وقت لاحق هذ الشهر. وسيحاول فى مايو أيار الهبوط على المريخ واستكشاف الكوكب على مدار 90 يوما.

 

وإذا نجحت المهمة، سيجعل تيانون-1 الصين أول بلد يرسل مسبارا للدوران والهبوط واستكشاف المريخ من أول مهمة وهو ما سيعزز مكانة الصين فى استكشاف الفضاء بعدما أصبحت فى العام الماضى أول بلد يجمع عينات من القمر منذ السبعينيات.

 

وسبق أن أطلقت الصين مهمة للمريخ مع روسيا فى عام 2011 لكن المركبة التى كانت تحمل مسبارا فشلت فى الخروج من مدار الأرض وتحطمت فى المحيط الهادي.

 


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كوكب المريخ

استكشاف المريخ

المسبار تيانون

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