أعربت الصين اليوم /الجمعة/ عن معارضتها الشديدة لقرار هيئة الاتصالات البريطانية بشأن إلغاء ترخيص محطة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) الإنجليزية للأخبار في المملكة المتحدة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على قرار هيئة الاتصالات البريطانية إلغاء رخصة البث الخاصة بـ CGTN على أساس ما اسمته "طبيعتها السياسية"- إن الصين تحث الجانب البريطاني على "تصحيح الأخطاء ووقف التلاعب السياسي فورا".
وأضاف أن الصين تعارض بشدة قرار بريطانيا، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة، معتبرا أن هيئة الاتصالات البريطانية شنت حملة سياسية على المحطة التليفزيونية الصينية في المملكة المتحدة على أساس ما وصفه بـ"التحيز الأيديولوجي وقضايا تقنية مسيسة"، وأن ذلك من شأنه إلحاق الضرر بصورة وسائل الإعلام الصينية وتتدخل في التبادلات العادية بين الشعبين.
وتابع أن (سي جي تي إن) هي منظمة إعلامية دولية تتمتع بالاحترافية، وتلتزم التزاما صارما بقوانين ولوائح المملكة المتحدة، وتعد التقارير الإخبارية في إطار الموضوعية والنزاهة والصدق والدقة.
كانت (سي جي تي إن) أعربت - في بيان - عن أسفها ومعارضتها بحزم للقرار النهائي الصادر عن هيئة الاتصالات البريطانية، موضحة أن قناتها الإنجليزية للأخبار هي وسيلة إعلامية دولية تتمتع بسمعة مهنية جيدة في جميع أنحاء العالم.
وبدأت هيئة الاتصالات البريطانية أوائل عام 2020 تحقيقا في إذن قناة CGTN الإنجليزية للأخبار بالبث في المملكة المتحدة محليا، وصدر أمس القرار النهائي سالف الذكر.
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