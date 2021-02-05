اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 فبراير 2021 08:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان يسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

الجمعة، 05 فبراير 2021 07:00 ص
السودان يسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 57 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء 99 حالة.

 

 

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان عن التقرير الوبائي، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها فى ولاية الخرطوم.

 

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 27 ألفا و500 حالة، بينها 1831 وفاة، و 21 ألفا و 794 شخصا تعافوا.

 

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة