الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار بشوارع رأس غارب البحر الأحمر.. صور

من جانبه قال اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، أن تم الاستعداد لموجة الطقس السيئ من جاهزية واستعداد حواجز التوجيه والبرابخ بطريق الشيخ فضل تنفيذا لتعليمات المحافظة برفع درجة الاستعداد واتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والتدابير اللازمه للحد من الاثار الناجمه عن سوء الأحوال الجويه المتوقعه .

وكلف اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، إدارة الأزمات بالتواصل مع جميع الجهات المشاركة فى مجابهة أخطار الأمطار والسيول ورفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من الآثار الناجمة عنها .

وأضاف رأفت، أنه تم اصطفاف الاستعداد وتجهيز معدات الوحدة المحلية للمدينة، وكذا تم التنسيق مع اللجنة الجغرافية بالشركة العامه للبترول وشركة بترول خليج السويس وتم اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمه وتم اصطفاف جميع المعدات باماكن التمركز الخاص بكل شركة من الشركات البترول العاملة بالمنطقة .

كما تم اصطفاف معدات هيئة الطرق والكبارى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وسيارات الاسعاف بأماكن تمركزهم المحدد لهم، مؤكدا أن تم تكليف إدارة الأزمات بالمرور على طريق الشيخ فضل وتفقد حواجز التوجيه والبرابخ والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار وعدم وجود أى عوائق .