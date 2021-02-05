الخارجية التركية ترحب باختيار حكومة ليبية مؤقتة

أنقرة (رويترز)

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إنها ترحب باختيار حكومة ليبية مؤقتة جديدة عبر محادثات ترعاها الأمم المتحدة، وإنها ستواصل تقديم الدعم لحين إجراء انتخابات هذا العام.

وأعلنت ستيفاني ويليامز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالانابة فوز ( محمد المنفى ) بمنصب رئيس المجلس الرئاسي و (عبد الحميد محمد دبيبه ) بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية إضافة إلى كل من (موسى الكوني ) و (عبد الله حسين اللافى ) كعضوين بالمجلس الرئاسى وذلك بعد فوز القائمة التى تضم اسماءهم بتسعة وثلاثين صوتا من الأصوات خلال التصويت الذى قام به اعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبي الذي انعقد بالقرب من جنيف في سويسرا وهى النسبة المطلوبة للفوز وفقا للالية المعتمدة حيث كانت تكفى 38 صوتا للفوز وذلك بعد ان صوت 73 من اعضاء ملتقى الحوار السياسى وصوت واحد باطل .