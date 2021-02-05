اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية تؤكد دعم السعودية للدفاع عن سيادتها بوجه التهديدات

الجمعة، 05 فبراير 2021 10:29 م
الخارجية الأمريكية تؤكد دعم السعودية للدفاع عن سيادتها بوجه التهديدات القوات الأمريكية
إبراهيم حسان

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم المملكة العربية السعودية للدفاع عن سيادتها بوجه التهديدات، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

ومن جهته، أوضح البنتاجون، أن دعمه للعمليات في اليمن كان محدودا، متابعا: "دعمنا للسعودية ليس عسكريا ولها الحق بالدفاع عن نفسها".

وكانت رحب المملكة العربية السعودية بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التعاون مع السعودية للدفاع عن سيادتها، والتزام جو بايدن بالتعاون للتصدي للتهديدات ضد المملكة، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع واشنطن بشأن تحديات المنطقة، مؤكدة: سنسعى مع الولايات المتحدة لمواجهة التطرف والإرهاب وحماية مصالحنا المشتركة.

كما رحبت البحرين، بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بشأن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع السعودية للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، وأعربت وزارة الخارجية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الجمعة عن ترحيب المنامة بتأكيد واشنطن على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيثس، مرحبة بتعيين تيم ليندركينج مبعوثا للولايات المتحدة لليمن، لما يتمتع به من خبرة ودراية بالشؤون اليمنية والاقليمية.

كما أشادت الخارجية البحرينية بما قامت به السعودية من خطوات مهمة لتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، استنادا إلى المرجعيات الدولية المعتمدة ممثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، منوهة بما تبذله المملكة لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.


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