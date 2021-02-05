وأشار إلى أنه تم كذلك صد هجمات سيبرانية بنجاح في 23 و31 يناير الماضي، واستطاع تحييد جميع المحاولات لتعطيل موقع المؤسسة، موضحا أنه تبين أن هذه المحاولات جرت من أراضي عدد من دول الاتحاد الأوروبى، وأكد البيان أنه بات من الممكن التصدي لمثل هذه الهجمات بفضل تحليل ودراسة الهجوم الإلكتروني السابق، الذي تم تنفيذه من الخارج على المؤسسة في صيف 2019.