البيت الأبيض: سياسة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبى قيد المراجعة

واشنطن (رويترز)

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن سياسة الرسوم الجمركية التجارية الأمريكية المفروضة على الاتحاد الأوروبى قيد المراجعة.

كان سفير الاتحاد الأوروبى لدى الولايات المتحدة قد دعا فى 27 يناير، إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى الرفع الفورى للرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم والعمل على تسوية خلاف طويل الأمد بشأن دعم شركات الطيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى فى إيجاز صحفى "أعلم أن هناك الكثير من المنافع فى الرسوم الجمركية التجارية وهى قيد المراجعة حاليا".